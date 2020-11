Istanbul, Stroll davanti ma non è il favorito

Le qualifiche bagnate di Istanbul, dove domenica si corre il Gran premio di Turchia, hanno disegnato una griglia di partenza molto particolare. E’ stato Lance Stroll, canadese della Racing Point, a conquistare la pole position, approfittando più di tutti delle condizioni della pista. Ma è molto difficile ipotizzare che sarà lui a vincere la gara. Molto più probabile che il primo a passare sotto alla bandiera a scacchi sarà Max Verstappen, che scatterà al suo fianco: l’olandese della Red Bull ha dimostrato grandissimo potenziale nel corso delle giornate di prove e se riuscisse a mettere subito davanti le ruote si spianerebbe la strada verso la vittoria.

Sergio Perez, che parte terzo, mira al podio e ha le carte in regola per centrare l’obiettivo. Obiettivo molto più importante è quello che ha nel mirino Lewis Hamilton, che in Turchia potrebbe avere la certezza del settimo titolo Mondiale. La notizia è che potrebbe festeggiare senza salire sul podio: parte dalla terza fila, comunque davanti a chi potrebbe (solo per la matematica) ancora insidiarlo: Valtteri Bottas.

OPTA | 15-11-2020 05:49