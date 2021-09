Israele, spazio al torneo cadetto

Dopo la scorpacciata di partite per le qualificazioni ai Mondiali – tra cui anche la roboante vittoria dell’Italia sulla Lituania – non ci sono molte partite di calcio giovedì. Fa eccezione la Leumit, la serie B israeliana.

Cinque le gare in programma alle 19.45, ora italiana. Dopo due giornate c’è soltanto una formazione a punteggio pieno, lo Kfar, che sarà di scena in casa di uno tanti Hapoel, quello di Umm al-Fahm, in un match nel quale entrambe le squadre potrebbero andare in gol.

Altra gara in cui entrambe le squadre hanno tutto per segnare è Hapoel Rishon LeZion-Maccabi Bnei Raina

