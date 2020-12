Inter, vincere può non bastare

Il pareggio di Kiev con lo Shakhtar, che sembrava avere fatto gettare due punti all’Inter, è stato rivalutato con la caduta del Real Madrid in Ucraina. Fatto sta che si è arrivati all’ultima giornata del girone che comprende anche il Borussia Moenchengladbach e di verdetti nemmeno l’ombra. Tutto in una sera, quindi.

I nerazzurri puntano molto, come al loro solito, su Romelu Lukaku. Battere gli ucraini non sembra una impresa impossibile, anche se vanno presi con le molle: non sono più quelli dello 0-5 in Europa League di qualche mese fa e venderanno cara la pelle. Non da escludere, comunque, che finisca 3-0 al Meazza. Per Eriksen otrebbe essere l’occasione per far cambiare idea al suo allenatore e dimostrare tutto il suo valore.

La squadra di Conte deve sperare che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non pareggino: il rischio del biscotto esiste, perché il segno X consentirebbe a entrambe le squadre di andare avanti ai danni di italiani e ucraini. Va considerata l’idea che la gara in Spagna termini sul 2-2.

OPTA | 09-12-2020 15:09