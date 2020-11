Inter, senza Lukaku è dura a Madrid

Non sarà più il Real Madrid campione di tutto con Cristiano Ronaldo e non si giocherà al “Santiago Bernabeu” tutto esaurito, ma l’Inter sa bene che stasera non sarà facile fare risultato a casa delle merengues.

La terza giornata della fase a gironi di Champions League è già decisiva per i nerazzurri che, reduci dai due pareggi con Borussia Moenchengladbach e Shakhar Donetsk, rischiano di trovarsi stasera all’ultimo posto del Gruppo B al giro di boa.

Il vero problema è ovviamente rappresentato dall’assenza di Romelu Lukaku. Già contro il Parma sabato si è visto che Lautaro Martinez, in astinenza da gol da cinque partite, non può fare tutto da solo. Conte almeno ha recuperato uomini in difesa, ma sarà dura mantenere la porta inviolata contro Benzema e compagni.

Da non sottovalutare il fatto che Hazard in Liga si sia sbloccato dopo mesi di digiuno: il belga potrebbe anche concedere il bis.

In ogni caso le reti dovrebbero gonfiarsi da entrambe le parti visto che anche la difesa di casa non è delle migliori.

OPTA | 03-11-2020 10:50