Inter scossa in casa del Parma

Un’Inter scossa dalle ultime evoluzioni di mercato che la stanno privando di alcuni pezzi da novanta gioca un incontro amichevole sul campo del Parma di Gigi Buffon. I ducali si sono rivoluzionati dopo la retrocessione in serie A e puntano con decisione al ritorno nella categoria importante.

Squadre in campo alle 19 allo stadio Tardini per una gara che potrebbe anche regalare sorprese alla luce di quanto sopra elencato. I padroni di casa potrebbero andare in gol, forse anche più di una volta, contro avversari che non attraversano un momento facile.

OPTA | 08-08-2021 13:35