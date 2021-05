Inter pronta a fare festa con la Samp

L’Inter ha vinto lo Scudetto con quattro giornate d’anticipo, l’ultima volta che i nerazzurri hanno vinto il campionato con più turni d’anticipo risale al 2006/07 (cinque in quel caso).

La Sampdoria potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l’Inter per la terza volta nella sua storia, dopo il 2016/17 e il 1990/91. Inter e Sampdoria non pareggiano in campionato dall’ottobre 2015 (1-1), da allora sette vittorie nerazzurre e tre successi blucerchiati. In tutte le ultime cinque sfide di Serie A tra Inter e Sampdoria al Meazza entrambe le squadre sono andate in gol: 18 reti nel periodo (3.6 di media a match).

La squadra di Conte potrebbe vincere 14 partite casalinghe di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A: attualmente a quota 13, alla pari con la striscia risalente al maggio 2011. Dopo la sconfitta proprio contro la Sampdoria nel match d’andata, l’Inter ha infilato una striscia di 18 gare da imbattuta in campionato, è dal febbraio 2008 che non fa meglio (31 match senza perdere in quel caso). La Sampdoria ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato, tante quante nelle precedenti 12. Antonio Conte ha attualmente 199 panchine nel massimo campionato italiano: diventerà l’allenatore con più successi nelle prime 200 gare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (attualmente a 135).

