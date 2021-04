Inter, ostacolo Sassuolo ma il traguardo è sempre più vicino

Il Sassuolo, che si presenta al Meazza per sfidare l’Inter con una formazione molto rimaneggiata, ha vinto sette delle 15 sfide contro l’Inter in Serie A, contro nessun’altra squadra ha registrato più successi nel torneo.

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare contro il Sassuolo in Serie A, dopo aver perso le quattro precedenti. Dopo aver vinto le prime due sfide interne contro il Sassuolo in Serie A, l’Inter ha guadagnato solo due punti nelle ultime cinque partite al Meazza contro i neroverdi in campionato.

L’undici di Conte ha vinto le ultime nove partite di campionato, l’ultima squadra che ha registrato una striscia di successi più lunga in Serie A è stata la Lazio nel gennaio 2020 (11). L’Inter ha vinto le ultime 10 partite casalinghe di Serie A e l’ultima volta in cui ha fatto meglio è stata nel 2011, quando raggiunse quota 13.

Gli emiliani hanno perso cinque delle ultime sette trasferte di Serie A, dopo essere rimasto imbattuti in tutte le precedenti sette. Il Sassuolo ha incassato almeno due reti in ciascuna delle ultime cinque partite di campionato: i neroverdi non hanno mai avuto una serie più lunga di gare con due o più reti al passivo in Serie A.

