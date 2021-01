Inter-Milan, il derby è sempre il derby

Martedì sera è in programma il venticinquesimo confronto in Coppa Italia tra Inter e Milan: avanti i rossoneri nel bilancio per 10 successi a sette, completano il quadro sette pareggi. Le ultime cinque partite tra Inter e Milan in Coppa Italia sono tutte state disputate nei quarti di finale; i rossoneri hanno passato il turno nel 1998 (5-1 complessivo tra andata e ritorno) e nel 2017, mentre i nerazzurri dopo la doppia sfida del 2000.

C’è stato un solo pareggio negli ultimi otto derby di Milano in tutte le competizioni (cinque successi nerazzurri e due rossoneri): 0-0 nell’aprile 2018 in campionato – dopo che le due formazioni avevano concluso in parità quattro delle loro sei precedenti sfide.

Dopo il successo per 2-1 in Serie A lo scorso ottobre, il Milan potrebbe vincere due partite di fila contro l’Inter in tutte le competizioni per la prima volta dal 2011 (tra campionato e Supercoppa Italiana).

L’Inter ha superato gli ottavi di finale con un successo nei tempi supplementari; i nerazzurri non raggiungono l’extra time per due partite di fila nella competizione dal dicembre 2017, contro Pordenone e Milan.

Il Milan ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in tutte le ultime tre edizioni; i rossoneri non registrano una striscia più lunga dal quadriennio 2000/01 – 2003/04.

Il Milan potrebbe diventare la prima squadra contro cui Romelu Lukaku segna in ciascuna delle sue prime quattro sfide con l’Inter in tutte le competizioni; il belga ha fin qui realizzato un gol in tutte le tre gare contro i rossoneri.

L’Inter è la vittima preferita di Zlatan Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competizioni: sette gol in sei sfide.

OPTA | 26-01-2021 13:03