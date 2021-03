Inter, mai ko alle 15 di domenica

Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di campionato di fila contro i nerazzurri il Torino ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A contro l’Inter subendo sempre almeno tre gol nel parziale. Perfetto equilibrio nelle ultime sei partite di Serie A tra Torino e Inter giocate in casa dei granata: due vittorie a testa e due pareggi; in cinque di queste sei sfide almeno una delle due squadre non è andata in gol. É dal maggio 2017 contro il Genoa che l’Inter non perde una gara di Serie A giocata di domenica alle ore 15: 11 vittorie (tra cui quelle in tutte le ultime quattro in ordine di tempo) e tre pareggi da allora.

Il Torino ha perso nell’ultimo turno contro il Crotone: è dallo scorso dicembre che la formazione granata non registra due sconfitte consecutive in Serie A (tre in quel caso). Nelle ultime nove giornate di campionato l’Inter ha conquistato 25 punti sui 27 possibili, almeno sei in più di qualsiasi altra formazione, subendo solo due reti (almeno tre in meno di qualsiasi altra squadra).

Armando Izzo del Torino ha segnato il suo primo gol in Serie A contro l’Inter (gennaio 2015 con la maglia del Genoa): alla formazione nerazzurra ha realizzato due delle sue nove reti complessive nel massimo campionato, contro nessuna ha fatto meglio. Lautaro Martínez dell’Inter ha segnato esattamente un gol in ciascuna delle ultime tre sfide di Serie A contro il Torino: solo contro il Cagliari l’argentino vanta quattro differenti gare con almeno una rete all’attivo nel torneo.

