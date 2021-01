Inter, Lukaku ha un motivo in più per segnare

Sarà la sfida fra Inter e Crotone, in programma a San Siro alle 12.30 di domenica, la prima partita di Serie A dell’anno solare 2021. Un classico testa-coda, una partita in cui i nerazzurri partono nettamente favoriti ma devono stare attenti alle motivazioni (e al momento positivo) dei calabresi.

Chi cercherà di festeggiare con un gol è, senza dubbio, Romelu Lukaku. Per il bomber belga sarà la presenza numero 50 in Serie A, in cui proverà ad aumentare il suo bottino di reti arrivato finora a quota 34. Non sorprenderebbe se l’eventuale rete arrivasse nel secondo tempo: tutti gli ultimi nove gol dell’Inter, infatti, sono arrivati nei secondi 45 minuti di gioco.

Dall’altra parte c’è comunque un Crotone voglioso di mettere lo sgambetto ai nerazzurri: la squadra di Giovanni Stroppa ha collezionato sette punti nelle ultime quattro partite. Occhi puntati su Junior Messias: con cinque reti messe a segno in campionato, il brasiliano è il capocannoniere rossoblù e una doppietta lo porterebbe a diventare il primo giocatore della storia nel club a firmare tre marcature multiple in Serie A.

OPTA | 02-01-2021 19:27