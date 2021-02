Inter-Lazio, sfida con vista Tricolore

La Lazio è rimasta imbattuta in tre delle ultime quattro sfide contro l’Inter in campionato, dopo che aveva raccolto un solo punto nelle precedenti cinque. Dopo l’1-1 del match d’andata, Inter e Lazio potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 2004/05.

Equilibrio negli ultimi otto confronti tra Inter e Lazio al Meazza in Serie A: tre vittorie per parte e due pareggi. I nerazzurri potrebbe vincere due match casalinghi di fila in campionato contro i biancocelesti per la prima volta da gennaio 2012 (sette in quel caso).

L’Inter potrebbe registrare cinque clean sheet di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2018. L’ultima volta che una squadra di Antonio Conte non ha subito gol in 5+ match consecutivi di campionato risale al Chelsea del novembre 2016 (sei). L’Inter ha vinto le ultime sette gare di campionato al Meazza, l’ultima volta che ha ottenuto otto successi interni di fila in Serie A risale al febbraio 2017.

La Lazio va in gol da ben 17 partite di campionato, l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga in Serie A risale all’ottobre del 1994 (18).

