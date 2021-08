Inter, la prima è contro il Genoa

L’Inter è reduce da sei vittorie di fila contro il Genoa in Serie A, con un punteggio complessivo di 21-0; solo contro una squadra i nerazzurri hanno evitato di subire gol per almeno sette gare di fila nella massima serie, la Reggina – serie arrivata a 11 nel 2008. Il Genoa è a secco di gol da sei sfide consecutive contro l’Inter nel massimo campionato, la serie più lunga senza segnare per il Grifone contro una singola squadra nella sua storia in Serie A; l’ultima rete rossoblù contro i nerazzurri nella competizione risale al febbraio 2018, con Goran Pandev (2-0).

L’Inter ha pareggiato solo una delle ultime 10 gare all’esordio stagionale di Serie A: 0-0 nel 2014 contro il Torino (6V, 3P), dopo che aveva concluso in parità tutte le quattro precedenti. L’Inter è imbattuta da ben 17 partite quando ha effettuato il suo match d’esordio stagionale in casa in Serie A (14V, 3N), l’ultima sconfitta nella gara d’esordio al Meazza in campionato per i nerazzurri risale al 1987 (0-2 contro il Pescara).

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite all’esordio stagionale di Serie A, alternando una vittoria a un pareggio (3V, 2N): successo per 4-1 in quella più recente contro il Crotone nel 2020. L’Inter ha vinto le ultime 16 partite interne di campionato, solo tre squadre nella storia della Serie A hanno infilato una striscia di successi casalinghi più lunga: il Torino nel 1948 (21), il Milan nel 1950 (19) e la Juventus nel 2014 (25) e nel 2017 (33).

Il Genoa ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire gol, solo una volta nella sua storia in Serie A ha ottenuto tre successi di fila fuori casa senza incassare alcuna rete: nel gennaio 2009 con Gian Piero Gasperini alla guida.

