Inter-Juve, derby d’Italia anche in Coppa

Inter e Juventus si sono affrontate finora 31 volte in Coppa Italia, per un bilancio che vede in vantaggio i bianconeri per 14 vittorie a fronte delle 10 nerazzurre; sette pareggi chiudono il parziale. Inter e Juventus si sono affrontate quattro volte nelle semifinali di Coppa Italia, nelle edizioni 1937/38, 1982/83, 2003/04 e 2015/16: i bianconeri hanno conquistato il pass per la finale in tutte le quattro occasioni (nelle due più recenti dopo la lotteria dei rigori).

L’Inter ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Coppa Italia contro la Juventus, tante quante nelle precedenti 14 contro i bianconeri nel torneo. Negli ultimi 27 anni, solo una volta l’Inter ha vinto due match di fila contro la Juventus nella stessa stagione in tutte le competizioni: nel 2009/10 con José Mourinho.

L’Inter è stata eliminata nelle semifinali di Coppa Italia in tutte le ultime tre edizioni in cui le ha disputate (2012/13, 2015/16 e 2019/20), dopo che i nerazzurri avevano strappato il pass per la finale in sei delle sette precedenti (fa eccezione l’eliminazione subita contro la Sampdoria nel 2008/09). La Juventus ha superato le semifinali in tutte le ultime cinque volte in cui ha partecipato a questo turno; l’ultima eliminazione dei bianconeri in questa fase della Coppa Italia risale all’edizione 2012/13, contro la Lazio.

La prima delle tre doppiette firmate da Marcelo Brozovic in Italia è arrivata proprio contro la Juventus nel match di ritorno dell’ultima semifinale di Coppa Italia andata in scena tra le due squadre nel marzo 2016 (nerazzurri eliminati ai rigori, dopo il 3-0 dei supplementari). Contro nessuna squadra Álvaro Morata ha segnato più gol in tutte le competizioni che all’Inter con la maglia della Juventus (quattro); ai nerazzurri l’attaccante spagnolo ha rifilato anche l’unica sua doppietta in Coppa Italia, nella gara d’andata delle semifinali 2015/16 (3-0 per i bianconeri).

OPTA | 02-02-2021 15:54