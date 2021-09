Inter, il riscatto dopo il Real Madrid?

L’Inter ha vinto entrambe le gare dello scorso campionato contro il Bologna, ma non ottiene tre successi consecutivi in Serie A contro gli emiliani addirittura dal 2010, quando in panchina c’era José Mourinho. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime nove trasferte di Serie A sul campo dell’Inter (2N, 3P): dal campionato 2011/12 ad oggi, solo la Juventus (cinque) ha ottenuto più successi al Meazza contro i nerazzurri rispetto alla formazione emiliana (quattro, appunto).

Il Bologna ha trovato la via del gol in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A sul campo dell’Inter (14 reti in totale): è la formazione di Serie A che vanta la striscia aperta più lunga con almeno un gol all’attivo al Meazza contro i nerazzurri dal 2010/11 ad oggi. L’Inter ha vinto le ultime 17 partite interne di campionato, solo tre squadre nella storia della Serie A hanno infilato una striscia di successi casalinghi più lunga: il Torino nel 1948 (21), il Milan nel 1950 (19) e la Juventus nel 2014 (25) e nel 2017 (33).

L’Inter ha segnato almeno due gol in ognuna delle ultime otto giornate di Serie A: non arriva a nove gare di campionato di fila con almeno due reti all’attivo da febbraio 2007 (10 in quel caso).

Il Bologna è reduce da tre pareggi in trasferta consecutivi: non arriva a quattro di fila fuori casa in Serie A da dicembre 2008, quando in panchina c’era proprio Sinisa Mihajlovic. Il Bologna, che ha eguagliato la sua miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (sette punti nelle prime tre come nel 2019/20 e nel 2002/03), non ottiene almeno tre vittorie nelle prime quattro giornate di massimo campionato dal 2001/02.

