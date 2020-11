Inter, calma e sangue freddo con il Real

E’ già un match da ultima spiaggia o quasi quello che affronta stasera l’Inter. Ultima nel girone con due punti, la squadra di Conte non può fare troppi calcoli in vista dei prossimi match, così come il Real Madrid che in questo momento a sua volta sarebbe già eliminato.

Le assenze tra i blancos (Benzema ma soprattutto Sergio Ramos) devono essere sfruttate da Lukaku e compagni. Già all’andata i gol non sono mancati, così come nella rocambolesca gara di campionato contro il Torino. Se contro i granata i nerazzurri sono riusciti a rimediare ad uno 0-2 stavolta sarebbe più difficile però rimontare.

A Zidane non vanno fatti regali e servirà l’atteggiamento giusto fin dall’inizio, anche a costo di partire col freno a mano tirato e badare per una volta prima di tutto a non subire reti che sarebbero pesantissime.

OPTA | 25-11-2020 11:38