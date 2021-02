Inter: a Torino serve più che un’impresa

La Juventus ha perso soltanto una delle ultime nove sfide contro l’Inter in tutte le competizioni, sconfitta tuttavia arrivata lo scorso mese (0-2 in Serie A). L’ultimo successo dell’Inter in casa della Juventus risale al novembre 2012 in campionato (3-1 con doppietta di Milito e gol di Palacio): da allora sei successi bianconeri e due pareggi allo Stadium. In tutte le otto occasioni in cui la Juventus ha vinto la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, ha poi superato il turno: due volte in precedenza è successo contro l’Inter, nel 1983 e nel 2016 (quando arrivò in finale dopo la lotteria dei rigori).

L’Inter non è approdata all’ultimo atto della Coppa Italia in alcuna delle otto occasioni in cui ha trovato la sconfitta nell’andata della semifinale della competizione: l’ultima finale giocata dai nerazzurri risale al 2011, quando alzò il trofeo con il successo sul Palermo. L’ultima sconfitta interna della Juventus in Coppa Italia risale al marzo 2015 (1-2 contro la Fiorentina), proprio in una semifinale: 12 successi e un pareggio per i bianconeri da allora allo Stadium.

OPTA | 09-02-2021 15:18