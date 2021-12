Inter a Madrid per cambiare la storia

Il Real Madrid ha vinto tutte le ultime tre sfide contro l’Inter in Champions League, tutte a partire dall’inizio della scorsa stagione. Nei 18 confronti fino a questo momento, questa è la striscia più lunga di successi di fila del Real contro una squadra italiana nelle competizioni europee. L’Inter ha vinto solo una delle ultime 11 partite contro avversari spagnoli nelle coppe europee (2-0 vs Getafe in Europa League nell’agosto 2020), con un pareggio e nove sconfitte, comprese tutte le ultime quattro.

Il Real Madrid ha vinto sette delle otto sfide casalinghe contro l’Inter nelle competizioni europee (1P). Dalla sconfitta contro i nerazzurri nel 1967 in Coppa Campioni, ha ottenuto il successo nelle ultime cinque di fila segnando sempre almeno due gol (17 in totale). L’ultima vittoria dell’Inter in trasferta contro un avversario spagnolo nelle coppe europee risale all’ottobre 2004, 5-1 contro il Valencia. Da allora, i nerazzurri non hanno trovato il successo nelle ultime sette sfide di questo tipo, raccogliendo sei sconfitte (1N) la più recente contro il Real Madrid nel novembre 2020.

Il Real Madrid ha segnato 999 gol in 454 partite in Coppa Campioni/Champions League (preliminari esclusi). La media di 2.2 gol a partita è la più alta tra ogni squadra nelle due competizioni che ha disputato almeno 50 partite. A prescindere dal risultato di questa sfida, l’Inter si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della Champions League per la prima volta nelle ultime 10 stagioni, mancava dal 2011/12 quando venne eliminata agli ottavi dal Marsiglia.

La prossima sarà la 100a presenza in Champions League per il centrocampista del Real Madrid Luka Modric (99). Il croato potrebbe diventare il 10° giocatore diverso a raggiungere questo traguardo nella competizione giocando per il Real Madrid (dopo Raul, Roberto Carlos, David Beckham, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos e Marcelo), più di ogni altra squadra nel torneo.

Karim Benzema ha segnato cinque gol nella fase a gironi di questa Champions League, mai così tanti prima d’ora – tutti nelle ultime quattro presenze. Il francese non è mai andato in rete per cinque partite di fila nella competizione, ma con 64 reti con il Real Madrid è a sole due lunghezze da Raul (66).

OPTA | 07-12-2021 10:55