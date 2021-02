Inter a Firenze per il sorpasso in vetta

La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette sfide di Serie A contro l’Inter, dopo aver ottenuto cinque successi nelle sei precedenti. L’Inter, che cerca il sorpasso in vetta, potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2013/14, con Walter Mazzarri alla guida.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite al Franchi di Serie A contro l’Inter: tre vittorie sono state seguite da tre pareggi. L’ultimo successo nerazzurro a Firenze in campionato risale al febbraio 2014. La Fiorentina non guadagnava così pochi punti (22) a questo punto della Serie A dal 2001/02 (quando trovò la retrocessione): nelle ultime sei stagioni la Viola ha sempre diminuito il totale di punti dopo la 20ª partita di Serie A, partendo dai 38 del 2015/16 fino ai 22 di questa stagione.

L’Inter non subisce gol da tre partite di Serie A: nelle ultime tre stagioni, solo una volta i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di clean sheet consecutivi, nelle ultime quattro gare del campionato scorso.

Da una parte l’Inter ha il miglior attacco del campionato con 49 reti all’attivo, dall’altra solo il Parma ha segnato meno della Fiorentina in questa Serie A.

OPTA | 05-02-2021 11:20