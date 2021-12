Inter a caccia di un altro record

Nelle quattro sfide di Serie A tra Salernitana e Inter ha sempre vinto la squadra che ha giocato in casa: due successi per parte (il più recente nell’aprile 1999, a favore della squadra campana).

L’Inter è una delle tre squadre (insieme a Lazio e Bologna) che la Salernitana ha affrontato più di una volta in casa in Serie A trovando sempre il successo e senza mai subire gol. L’Inter ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 trasferte contro squadre campane in Serie A: nel parziale ha ottenuto tre successi (nelle sei più recenti di queste sfide), quattro pareggi e sei sconfitte.

La Salernitana non ha segnato in nessuna delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (già la sua peggior serie senza gol interni nella competizione), l’ultima squadra che ha fatto peggio è stata il Parma (otto lo scorso febbraio).

All’Inter (98) basta un gol per eguagliare il suo record di reti in un singolo anno solare in Serie A (99 nel 1950). Nella storia della competizione, solo tre squadre sono arrivate a quota 100: il Milan (105 nel 1949 e 120 nel 1950), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948) e la Juventus (100 nel 1933), mentre l’Atalanta nel 2021 è a 99.

L’Inter ha vinto le ultime quattro gare di campionato con un punteggio aggregato di 11-0; nella sua storia in Serie A, solo due volte ha trovato il successo in cinque partite di fila senza subire gol: nel 1989 e nel 1996.

OPTA | 17-12-2021 17:12