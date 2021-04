Insidia Krajinovic per Fognini

Nel Masters 1000 di Montecarlo è rimasto in corsa solamente un italiano, dopo le eliminazioni in serie subite dai suoi connazionali. Si tratta di Fabio Fognini, campione in carica nel Principato e reduce da due vittorie con poche sbavature al cospetto di Miomir Kecmanovic e Jordan Thompson.

Il prossimo avversario del ligure è però, almeno sulla carta, più pericoloso dei due sopracitati: si tratta di Filip Krajinovic, che occupa la posizione numero 37 nel ranking Atp e di recente ha disputato un ottimo Australian Open, cedendo in cinque set a Daniil Medvedev al terzo turno.

I precedenti sulla terra battuta tra i due sono in parità ma Krajinovic è più a suo agio sui campi veloci. Per questo, dato anche il grandissimo feeling di Fognini con il torneo monegasco, c’è da aspettarsi che il serbo, ventinove anni compiuti a febbraio, alzi bandiera bianca. Magari in tre set.

