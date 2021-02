Insidia Denver per i Lakers

C’è veramente grande attesa allo Staples Center per il big match della notte Nba tra l’ambiziosa Denver e i padroni di casa dei Los Angeles Lakers.

I Nuggets, reduci da tre vittorie in quattro partite oltre che cinque giorni di riposo, visto il rinvio della partita contro i Detroit Pistons, sognano il colpo in casa dei campioni in carica. Nikola Jokic, che è il leader della squadra come punti, rimbalzi e assist, ha punzecchiato alla vigilia LeBron James, scherzando più che altro sulla propria condizione fisica. I chili persi in estate si vedono e potrebbero fare la differenza in favore degli ospiti, altalenanti ma sempre temibili. I Lakers dal canto loro hanno risistemato la classifica grazie ai successi ottenuti con Boston e Atlanta ma hanno la possibilità di riportarsi in vetta, alla pari coi cugini dei Clippers oltre che con i sorprendenti Utah Jazz.

La distanza di mezza gara potrebbe essere colmata, specialmente se la panchina dovesse dare un bel contributo alla causa gialloviola.

OPTA | 04-02-2021 18:15