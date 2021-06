Inghilterra contro un osso duro: la Croazia

A Wembley si gioca il terzo incontro tra Inghilterra e Croazia tra Mondiali ed Europei. L’Inghilterra ha battuto la Croazia 4-2 nella fase a gironi a Euro 2004, mentre i croati hanno prevalso 2-1 dopo i tempi supplementari nelle semifinali della Coppa del Mondo 2018. L’Inghilterra partecipa alla decima edizione degli Europei: nessuna squadra ha giocato tante partite nel torneo senza mai raggiungere la finale (31 gare).

L’Inghilterra non ha mai perso a Wembley tra Mondiali ed Europei (Coppa del Mondo 1966, Euro 1996), vincendo sette e pareggiando quattro delle precedenti 11 partite (esclusa lotteria dei rigori). La Croazia partecipa per la sesta volta, la quinta consecutiva, agli Europei. Dalla prima partecipazione nel 1996, ha alternato il raggiungimento della fase a eliminazione diretta e l’eliminazione della fase a gironi (quarti di finale nel 1996, eliminata ai gironi nel 2004, quarti di finale nel 2008, eliminata ai gironi nel 2012, ottavi di finale nel 2016).

La Croazia ha perso contro il vincitore finale in tre degli ultimi quattro maggiori tornei internazionali (Coppa del Mondo + Europei): Spagna a Euro 2012 (fase a gironi), Portogallo a Euro 2016 (ottavi di finale) e Francia ai Mondiali 2018 (finale). L’Inghilterra non ha mai vinto la prima partita in un Europeo. La Croazia è imbattuta nei cinque esordi europei.

OPTA | 13-06-2021 08:06