In Spagna tira aria di derby

42esimo derby in Liga tra Valencia e Villarreal. 15 successi per il Valencia contro i 18 del Villarreal: per la prima volta nella competizione le due squadre si sfideranno di venerdì.

Il Valencia ha vinto le ultime due sfide interne nella Liga contro il Villarreal, dopo non aver ottenuto il successo nei quattro confronti precedenti nella competizione. Dopo il successo 2-1 nell’ottobre 2020, il Villarreal potrebbe vincere entrambe le gare stagionali contro il Valencia per la quarta volta (come nel 2007/08, 2015/16 e 2017/18). Il Valencia è rimasto imbattuto negli ultimi sette derby della Comunità Valenciana disputati in casa nella Liga, dopo la sconfitta contro il Villarreal nel dicembre 2017 (0-1). Il Valencia ha vinto l e ultime due gare al Mestalla in questa Liga, sempre ottenendo il clean sheet. L’ultima volta che ha ottenuto tre successi consecutivi in casa senza subire gol nella competizione risale al febbraio 2020 con Albert Celades in panchina.

Il Villarreal non vince nella Liga da sette partite , la striscia più lunga nella competizione da febbraio 2019. Il Valencia ha raccolto 27 punti in 25 partite di questa Liga, il risultato peggiore a questo punto del campionato dal 1985/86 (23 punti, considerandone tre a vittoria), stagione in cui è arrivata l’unica retrocessione.

OPTA | 05-03-2021 12:58