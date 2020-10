In Spagna e Ucraina favorite d'obbligo

Spagna-Svizzera e Ucraina-Germania sono due delle sfide della Nations League in programma sabato. Le quattro squadre fanno parte di un girone di ferro e gli elvetici dovranno davvero tirare fuori una partitona per tornare a casa con almeno un punto. Ma sarà molto difficile, c’è anche il rischio di prendere un’imbarcata. Anche segnare un gol potrebbe rivelarsi un successo.

Non è certo in salute l’Ucraina di Shevchenko che ospita i tedeschi, che partono con i favori del pronostico anche perché gli ex sovietici devono rinunciare a più di un elemento importante. Senza contare la forza degli uomini di bianco vestiti.

Non fa mai male dare un’occhiata ai probabili marcatori, Havertz, per esempio, è uno che può fare davvero male. Ma se si vuole ragionare su qualcuno meno avvezzo a fare gol ecco che una chance la si potrebbe dare a Emre Can. Detto della Germania, per la Spagna Dani Olmo ha le carte in regola. Meno probabile vada in gol Sergio Ramos, ma non lo si può di certo escludere, vista la propensione a spingersi in attacco del difensore.

OPTA | 10-10-2020 15:15