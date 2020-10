In Premier si gioca per la vetta

La settima giornata di questa pazza Premier League si apre già stasera con l’anticipo del venerdì tra Wolverhampton e Crystal Palace. Si tratta di due delle squadre sorpresa di questo inizio di stagione, capaci di mettersi per ora alle spalle big come Chelsea, Arsenal e Manchester City, partite col freno a mano tirato.

L’attacco non è esattamente il segreto di nessuna delle due (rispettivamente sei e otto gol segnati fin qui) ma in difesa si tratta di avversarie ostiche, allenate da Nuno Espirito Santo e Roy Hodgson. L’ex interista, che da sempre dà il meglio di sè alla guida delle piccole, ha ridato la solidità necessaria col suo 4-4-2 a Batshuayi e compagni. I favori del pronostico per il match di stasera sono comunque per i padroni di casa, non solo per il fattore campo.

Il tridente composto da Neto, Jimenez e Podence è chiamato al riscatto e in generale a una prova positiva che potrebbe valere almeno per una notte la testa della classifica. Un obiettivo alla portata anche del Crystal Palace, visto che sono appaiate a 10 punti.

OPTA | 30-10-2020 08:42