In Portogallo la sfida delle sfide

La sedicesima giornata della massima serie portoghese si conclude giovedì sera all’Estadio do Dragao con una delle gare più sentite in assoluto in terra lusitana: il Porto, che in casa, in questo campionato, ha sempre vinto, ospita il Benfica, che è a quattro lunghezze dai Dragoni, secondi (ma con una gara in meno) a -3 dallo Sporting di Lisbona che mercoledì ha steso in rimonta la Portimonense.

Giovedì scorso il Porto ha eliminato il Benfica dalla Coppa di Portogallo bastonando con un secco 3-0 gli ‘encarnados’ che hanno cambiato allenatore: via Jorge Jesus, a sostituirlo fino al termine della stagione dovrebbe essere l’allenatore della squadra B, Nelson Verissimo.

OPTA | 30-12-2021 15:48