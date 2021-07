In Norvegia un lunedì da battaglia

Mentre i campionati europei di calcio stanno giungendo all’epilogo, con le semifinali in programma martedì e mercoledì, in Norvegia si torna in campo per la serie cadetta, un torneo che spesso regala emozioni e gol per via di difese piuttosto allegre.

La capolista Hamarkameratene fa eccezione al momento, dato che ha incassato solamente 6 gol nelle prime 9 giornate. Va sul campo dello Start – attualmente a centro classifica – e potrebbe subire la spinta dei padroni di casa in un match in cui entrambe le squadre potrebbero fare centro.

Lo Stjoerdals Blink, ultimo e con una difesa colabrodo, ospita il Grond e anche in questo caso c’è da aspettarsi reti da entrambe le compagini. Raufoss-Bryne è un altro match da cui c’è da atttendersi più di una rete e almeno una per ciascuna delle due squadre.

OPTA | 05-07-2021 11:40