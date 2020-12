In Inghilterra consueto martedì di gol

Mentre l’Europa pensa alla Champions League, in attesa della Brexit propone otto partite per martedì sera la Football League Trophy, competizione calcistica inglese a cui prendono parte le squadre della Football League One, della Football League Two e, a partire da qualche anno, alcune formazioni Under 21 delle squadre militanti in Premier League e Football League Championship.

Le partite delle squadre Under 21 impegnate martedì (West Ham in casa del Peterborough, Leicester in casa del Salford City, Wolves in casa del Port Vale e Manchester United in casa dell’Accrington) con ogni probabilità si chiuderanno con le reti di entrambi gli undici impegnati: si tratta di incontri in cui si cerca molto di offendere e spesso i tatticismi vanno farsi friggere. I giocatori di formazioni di League One e League Two non ci stanno a farsi mettere sotto da giovincelli, che però di norma sono più forti di loro: si prendono e si danno, anche in chiave gol.

OPTA | 07-12-2020 22:41