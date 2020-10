In Friuli si inizia a decidere il Giro

Dopo il secondo giorno di riposo, oggi il Giro d’Italia entra nel vivo con la sedicesima tappa che apre la terza e ultima settimana, che si concluderà domenica a Milano (Covid permettendo).

La Udine-San Daniele del Friuli è una frazione decisamente mossa, con sei Gran premi della Montagna, compresi i tre passaggi sul Monte di Ragogna. Si inizia a salire fin da subito con la cima della Madonnina del Domm posta a 31 km dalla partenza. Durissimo anche l’arrivo, con il muro di via Sottomonte (con pendenza massima del 20%). Non è in piano neanche il rettilineo finale, al 10%.

In tanti proveranno sicuramente ad entrare nella fuga giusta ma al là del successo di tappa c’è grande attesa anche per gli uomini di classifica che potrebbero muoversi nel finale per guadagnare qualche secondo importante, in attesa degli ultimi tapponi di montagna. Vincenzo Nibali, staccatosi nei giorni scorsi, sarà costretto ad attaccare già da oggi per ridurre il suo svantaggio da Almeida, ormai superiore ai tre minuti.

OPTA | 20-10-2020 10:01