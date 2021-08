In Friuli è sfida tra bianconere

La Juventus ha vinto sette delle ultime otto partite contro l’Udinese in Serie A (1P), realizzando 24 gol nel parziale, esattamente tre in media a partita. L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 11 gare interne contro la Juventus in campionato (3N, 7P): 2-1 nel luglio 2020. La Juventus ha vinto nove delle ultime 10 partite d’esordio stagionale in Serie A; l’unica sconfitta del parziale risale all’agosto 2015, perdendo in casa 1-0 proprio contro l’Udinese.

L’Udinese ha pareggiato solo una delle ultime 11 gare all’esordio stagionale in campionato (4V, 6P): 2-2 nell’agosto 2018 contro il Parma. La Juventus ha subito gol negli ultimi 14 match di campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A è arrivata ad almeno 15: nel 1955 (21) e nel 2010 (19).

Massimiliano Allegri è l’allenatore della Juventus con la miglior percentuale di vittorie in Serie A (75%: 142V, 28N, 20P). Il tecnico livornese ha vinto quattro delle cinque gare d’esordio stagionale in campionato alla guida dei bianconeri (1P), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti sei tra Cagliari e Milan in Serie A (2N, 3P). Massimiliano Allegri non ha vinto alcuna delle ultime cinque gare in campionato (3N, 2P), solo due volte in carriera da allenatore in Serie A ha registrato una striscia più lunga senza successi: nove nell’aprile 2010 e sei nell’ottobre 2008 (entrambe alla guida del Cagliari).

OPTA | 22-08-2021 07:48