In Francia tocca al Championnat National

Venerdì sera in Francia si gioca per il Championnat National, l’equivalente della nostra serie C. Tutte in campo alle 19 per il quinto turno di un torneo in cui non c’è nessuna squadra a punteggio pieno e in vetta c’è il Le Mans. La capolista (3 vinte e una persa a oggi) va a giocare sul campo del Bourg en Bresse, che ha un solo punto in meno: gara che potrebbe anche finire a reti inviolate benché non sia un campionato super parco di gol e siano di fronte le formazioni che hanno segnato di più fino a oggi.

Il Laval, che non ha mai vinto, cercherà l’intera posta in palio contro lo Cholet. Lo Chateauroux vorrà farsi un sol boccone dello Stade Briochin.

OPTA | 02-09-2021 20:16