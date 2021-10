In Francia aspettano il gol di Lionel Messi

Lionel Messi non ha ancora segnato in questa Ligue 1 (quattro presenze). Per la prima volta dal 2005/06 con il Barcellona nella Liga, l’argentino è rimasto a secco nelle prime quattro presenze stagionali in campionato.

Considerando tutte le competizioni, il Psg ha perso le ultime due sfide contro il Lille e potrebbe arrivare a tre ko di fila contro questo avversario per la prima volta dal periodo marzo 1987-settembre 1988 (quattro). Dopo il successo al Parc des Princes il 3 aprile (1-0), il Lille potrebbe diventare la prima squadra capace di vincere due gare di fila in casa del Psg in Ligue 1 dal Rennes (2-1 sia nel novembre 2012 che nel maggio 2014).

Il Psg non ha trovato il gol negli ultimi due incontri con il Lille in tutte le competizioni, ma nell’era qatariota non è mai rimasto a secco contro un singolo avversario per tre gare. Il Psg ha vinto solo una delle ultime tre partite in Ligue 1 (1N, 1P), dopo aver vinto le prime otto stagionali. Dopo lo 0-0 contro il Marsiglia della scorsa domenica, il Psg potrebbe non vincere per due gare di fila in campionato per la prima volta con Mauricio Pochettino in panchina.

Il Lille ha conquistato solo 15 punti nelle prime 11 giornate di Ligue 1 – solo Nantes 2001/02 (quattro) e Montpellier 2012/13 (12) ne hanno guadagnati meno da campioni in carica a questo punto del torneo nel 21° secolo. Il Lille ha perso tre delle ultime quattro trasferte in Ligue 1 (1V) dopo essere rimasto imbattuto nelle 16 precedenti (12V, 4N).

Il Psg ha vinto le ultime otto gare casalinghe in Ligue 1, l’ultima sconfitta è arrivata proprio contro il Lille ad aprile (0-1). Questa è attualmente la striscia casalinga aperta più lunga nella competizione, e la propria migliore da quella tra agosto 2018 e marzo 2019 (15).

OPTA | 29-10-2021 08:33