In Europa si sperimenta e si segna

Non c’è soltanto Italia-Estonia: sono numerose le amichevoli in programma mercoledì sera. Gare che la stragrande maggioranza dei commissari tecnici utilizzerà per sperimentare e in alcuni casi per consentire ad alcuni calciatori di fare il proprio esordio nella nazionale maggiore del proprio Paese. Alcuni big saranno risparmiati, per esempio Cristiano Ronaldo non dovrebbe avere spazio nella sfida tra il suo Portogallo e Andorra, un match in cui i lusitani sulla carta andranno a segno almeno tre volte.

Tra le sfide in programma riserva un certo fascino quella tra Olanda e Spagna: dieci anni fa le due squadre giocarono la finale del Mondiale sudafricano, ora si affrontano con ben altri obiettivi. Gara in cui entrambe andranno in gol, pensiamo. Anche in Belgio-Svizzera tutte e due le squadre si candidano per bucare la porta avversaria, tra i Diavoli Rossi ci sono anche calciatori impegnati nella nostra serie A e le loro prestazioni saranno seguite con attenzione ma anche con timore: la speranza è che nessuno si faccia male.

OPTA | 11-11-2020 14:29