In Eurolega si è ribaltato (quasi) tutto

Dopo la spettacolare vittoria dell’Olimpia Milano in casa del Maccabi Tel Aviv firmata da Delaney, stasera si giocano altre tre partite di Eurolega. Si parte a Istanbul alle 18.45 con il Fernbahçe, in cerca di riscatto con il Valencia, che guarda i turchi dall’alto in basso e punta a confermarsi in zona playoff.

È un match a posizioni invertite rispetto a quando successo negli ultimi anni anche quello tra Panathinaikos e Bayern Monaco. La squadra guidata dall’ex canturino Trinchieri è addirittura terza in classifica e sembra in grado di poter approfittare delle difficoltà del greci.

Completa il quadro il testa-coda sulla carta senza storia tra il Barcellona e il Villeurbanne. Gli spagnoli non dovrebbero avere problemi a sbarazzarsi dei francesi, chiudendo in fretta e con uno scarto importante la loro decima partita stagionale.

OPTA | 27-11-2020 14:39