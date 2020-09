In B arrivano i gol

L’antipasto tra Monza e Spal è stato senza gol, anche se entrambe le squadre sono andate vicino alla realizzazione, tra pali e rigori sbagliati.

La serie B, che entra nel vivo sabato, è pronta per regalare emozioni. E reti. Al proposito, attenzione alle neopromosse, con Reggina e Vicenza che potrebbero andare in gol rispettivamente in casa della Salernitana e del Venezia, nel primo derby veneto del campionato.

Lecce-Pordenone, sulla carta, promette emozioni e reti. I salentini, tra i favoriti per la promozione in A, vogliono partire bene dopo la retrocessione, ma si troveranno di fronte un undici davvero rodato e che ha un allenatore molto propositivo: il Pordenone di Attilio Tesser.

Nel primo pomeriggio si giocherà anche a Brescia, Cosenza e Pescara. I lombardi – che in panchina ripresenteranno un Gigi Delneri che da un po’ era sparito dai radar e che torna in B vent’anni dopo l’exploit con il Chievo – appaiono favoriti contro l’Ascoli: da prendere in considerazione che vada in gol Alfredo Donnarumma, attaccante che anche nella categoria superiore ha bucato le difese avversarie.

