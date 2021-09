Impegni probanti per due Azzurri a Metz

La settimana si è chiusa con la vittoria di Jasmine Paolini a Portoroz e ora tocca di nuovo agli uomini. Due italiani sono impegnati a Metz, in Francia, e già al primo turno rischiano, vista la consistenza degli avversari di giornata.

Lorenzo Sonego, testa di serie n. 5, se la vedrà con Marton Fucsovics: sia il torinese che il magiaro (che l’ha battuto tre volte su cinque) non hanno brillato agli Us Open. La voglia di rivincita è forte per entrambi, sarà battaglia.

Nikoloz Basilashvili, invece, affronterà Gianluca Mager. La speranza del ligure è che il georgiano, sempre alla ricerca di continuità, non sia nella sua migliore giornata.

