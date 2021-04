Imola, un Gp di F1 con tante sfaccettature

Imola, per il secondo anno consecutivo, dopo una lunghissima assenza, ospita un Gran premio di Formula 1, nel 2021 griffato con la dicitura ‘dell’Emilia Romagna e del made in Italy’. Tanto per cambiare Lewis Hamilton ha messo le cose in chiaro fin da sabato e la sensazione (tanto per cambiare, anche in questo casa…) è che o vince lui, o vince Max Verstappen. Minori le chances di Sergio Perez, neo Red Bull, paiono già fuori dai giochi gli altri, compreso Valtteri Bottas.

Val la pena, quindi, dare uno sguardo ad altre opzioni. Una per esempio può fare pensare che Sebastian Vettel possa essere il primo a ritirarsi. Non lo auguriamo al tedesco, ma il nervosismo palesato anche alla prima in Aston Martin induce a pensare che possa essere lui. A meno che Mazepin no faccia la frittata…

Leclerc dovrebbe arrivare davanti a Sainz, Ricciardo può farcela a tagliare il traguardo davanti a Norris. Alonso, infine: un podio sarebbe clamoroso, che arrivi davanti a Ocon meno.

OPTA | 18-04-2021 08:24