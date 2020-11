Imola, per fortuna che c'è Ricciardo

Con la Formula 1 si torna a Imola, dopo anni e anni, con la speranza di vedere qualcosa di buono dalle Ferrari. Ma farsi illusioni sarebbe sbagliato: nelle prove soltanto il settimo tempo per Charles Leclerc che quindi scatterà dalla quarta fila. Partirà addirittura dalla quattordicesima casella in griglia Sebastian Vettel sull’altra Rossa: il tedesco, che sta chiudendo nella maniera peggiore la sua esperienza a Maranello, è stato eliminato nel Q2.

Tanto per cambiare si sono messe davanti le Mercedes: ValtteriBottas, alla quindicesima pole in carriera, ha preceduto di 97 millesimi Hamilton e di 567 millesimi Verstappen. In seconda fila Max Verstappen con la Red Bull e Pierre Gasly, che con la sua AlphaTauri sogna di ripetere l’exploit di Monza. Quinto tempo per Daniel Ricciardo (Renault) davanti ad Alexander Albon (Red Bull). E chissà che l’australiano di origini italiane non riesca a salire sul podio? Difficile, certo, ma sarebbe un risultato in grado di dare grandissima soddisfazione a chi ci ha creduto in anticipo.

OPTA | 01-11-2020 08:48