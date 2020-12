Immobile la garanzia per la Lazio

Serata fondamentale per la Lazio, che ha due risultati su tre con il Bruges e che, con una mano da parte dello Zenit San Pietroburgo, potrebbe addirittura vincere il proprio girone.

Di sicuro gli uomini di Simone Inzaghi non staranno con la radiolina attaccata all’orecchio e devono avere la forza di non speculare sul punteggio: andare sotto diventerebbe molto rischioso. La fame di gol di Ciro Immobile, però, è una garanzia per i biancocelesti: con ogni probabilità sarà ancora una volta lui a fare la differenza. Oppure potrebbe toccare a Luis Alberto fare centro: la sua classe può mettere alle corde i rocciosi belgi.

A San Pietroburgo il Dortmund cerca la vittoria contro una squadra che non ha più nulla da chiedere e che fino a ora ha collezionato un solo punto. I gialloneri potrebbero prendere il largo per poi subire il gol della bandiera.

OPTA | 07-12-2020 22:02