Immobile e Insigne sulle orme di Vieri

Italia e Svizzera hanno precedenti ai Mondiali del 1954 (la Svizzera, squadra ospitante, ha vinto entrambe le partite: nella fase a gironi e uno spareggio) e ai Mondiali del 1962 (l’Italia vinse 3-0 in Cile, nella fase a gironi). Non si sono però mai sfidate agli Europei.

La Svizzera non ha vinto nessuna delle ultime otto partite contro l’Italia: il suo ultimo successo contro gli Azzurri risale a 28 anni fa, una vittoria per 1-0 a Berna in una gara di qualificazione ai Mondiali. L’attuale allenatore dell’Italia Roberto Mancini era in campo quel giorno. L’Italia ha perso solo una delle 24 partite contro la Svizzera in terra italiana: un’amichevole nell’ottobre 1982 allo Stadio Olimpico di Roma (0-1), nel primo incontro giocato dagli Azzurri dopo essere stati incoronati campioni del mondo tre mesi prima. La Svizzera ha pareggiato tutte le ultime quattro partite agli Europei: nessuna nazione ha mai registrato una striscia più lunga di questo tipo nella storia della competizione. L’Italia ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime nove partite in tutte le competizioni, trascorrendo 875 minuti senza subire gol dalla marcatura di Donny van de Beek contro l’Olanda, lo scorso ottobre. L’ultima volta che gli Azzurri non hanno subito reti per 10 incontri di fila è stata tra novembre 1989 e giugno 1990.

Con un successo, l’Italia diventerà la prima squadra a raggiungere la fase a eliminazione diretta di EURO 2020. Tuttavia, gli Azzurri hanno vinto entrambe le prime due partite in appena due delle nove precedenti partecipazioni agli Europei, nel 2000 e nel 2016.

Gianluigi Donnarumma potrebbe diventare il secondo portiere più giovane nella storia degli Europei a tenere la porta inviolata in presenze consecutive (22 anni, 111 giorni il giorno della partita), dopo il russo Igor Akinfeev nel giugno 2008 (22 anni, 71 giorni). Haris Seferovic ha effettuato 13 conclusioni in cinque presenze agli Europei, di cui quattro nel primo tempo contro il Galles nella prima giornata (1-1): tuttavia, non è ancora andato a segno nella competizione.

Ciro Immobile ha segnato 92 gol nelle sue ultime 118 presenze allo Stadio Olimpico, da quando è arrivato alla Lazio nel 2016. Immobile e/o Lorenzo Insigne potrebbero diventare i primi giocatori a segnare nelle prime due partite dell’Italia in un grande torneo internazionale (tra Europei e Mondiali) a partire da Christian Vieri nella Coppa del Mondo 2002.

OPTA | 16-06-2021 07:18