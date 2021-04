Il Villarreal vuole la prima con l’Arsenal

Villarreal e Arsenal si affrontano per la quinta volta in competizioni europee, dopo che le quattro precedenti partite si sono disputate in Champions League (semifinali nel 2005-06 e quarti di finale nel 2008-09). Il Villarreal non ha mai vinto contro i Gunners. L’Arsenal va a caccia del primo successo in trasferta contro il Villarreal, avendo pareggiato nelle due precedenti gare esterne (2006 e 2009). L’ultimo gol messo a segno dai Gunners in esterna contro gli spagnoli porta la firma di Emmanuel Adebayor in rovesciata su assist di Cesc Fàbregas.

Questa sarà la prima semifinale europea che il Villarreal disputerà dalla sconfitta per 1-3 (risultato aggregato) contro il Liverpool, subita sempre nella semifinale di questa competizione nel 2015-16; dopo di allora, la squadra spagnola non ha mai raggiunto questa fase nelle maggiori competizioni europee. L’Arsenal ha raggiunto per la decima volta le semifinali di una competizione europea (inclusa la Coppa delle Fiere), comprese tre delle ultime quattro edizioni di Europa League.

L’Arsenal ha perso soltanto una delle precedenti nove semifinali di andata di una competizione europea; tuttavia, si tratta dell’ultima volta in cui i Gunners hanno giocato il primo atto di una semifinale in trasferta, contro il Manchester United in Champions League nel 2008-09 (0-1).

Il tecnico del Villarreal, Unai Emery, disputerà per la sesta volta una semifinale di Europa League: il doppio rispetto a qualsiasi altro allenatore nella competizione (dal 2009, ovvero da quando è diventata EL). Emery ha passato il turno in ciascuna delle precedenti quattro, compresa quella con l’Arsenal nel 2018-19. Nicolas Pépé, dell’Arsenal, ha preso parte a nove reti in Europa League in questa stagione (cinque gol, quattro assist): nessun giocatore ha fatto meglio nella competizione: il francese ha trovato il gol in entrambe le sfide dei quarti di finale. L’attaccante del Villarreal, Gerard Moreno, ha segnato o fornito un assist in tutte le sei partite da titolare in questa Europa League, realizzando sei reti e dispensando due passaggi vincenti.

