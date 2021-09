Il Verona cerca ossigeno a Bologna

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide di Serie A contro il Verona (3V, 3N), mentre aveva perso tre delle precedenti sette contro i gialloblù nel torneo (3V, 1N). Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata nel 55% delle partite casalinghe contro il Verona in Serie A (12/22): tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa nel torneo ha fatto meglio solamente contro la Triestina (58%: 15/26). Il Bologna potrebbe rimanere imbattuto nelle prime tre partite stagionali per la seconda volta negli ultimi tre campionati di Serie A, mentre non c’era mai riuscito nei 12 precedenti. Il Bologna ha subito almeno due gol in tutte le ultime quattro partite casalinghe in Serie A: il record negativo di gare interne con almeno due reti incassate per i rossoblù nel torneo è di cinque (1943, 1957 e 1991). Il Bologna potrebbe mantenere la porta inviolata per due partite di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2019, quando arrivò a quota tre.

Il Verona non vince da 11 partite di campionato (4N, 7P) e non fa peggio in Serie A da gennaio 2016 quando arrivò a quota 24. Sei gol subiti dal Verona nelle prime due giornate di questo campionato: i gialloblù al massimo hanno subito otto gol dopo le prime tre partite stagionali di Serie A, nel 1996/97 e nel 2017/18.

Eusebio Di Francesco non ha vinto alcuna delle ultime 18 partite da allenatore in Serie A (5N, 13P): l’ultimo tecnico a fare peggio nel massimo torneo è stato Domenico Di Carlo nel 2018 (19).

Giovanni Simeone del Verona ha segnato quattro gol contro il Bologna in Serie A, inclusi tre nelle quattro sfide più recenti: solamente contro il Torino (sei reti) ha fatto meglio nel massimo campionato.

OPTA | 13-09-2021 07:17