Il Venezia vede la meta

Il Venezia può tornare in Serie A a distanza di 19 anni dall’ultima volta; per i lagunari, che all’andata hanno vinto 1-0 in casa del Cittadella, si tratterebbe della 13esima partecipazione al massimo torneo. Il Cittadella puó diventare la 69 a squadra ad approdare in Serie A, la settima veneta. Venezia e Cittadella si sono incontrate cinque volte al Pier Luigi Penzo in Serie B: soltanto in un’occasione è arrivata una vittoria dei granata (1-2 nel dicembre 2019); due successi per gli arancioneroverdi e due pareggi chiudono il parziale.

Su 21 partite giocate in casa tra playoff e stagione regolare in questa Serie B, il Venezia ha perso soltanto sei volte: a completare il quadro 12 vittorie e tre pareggi.

Tra campionato e playoff, il Venezia ha perso solo due delle ultime 11 partite giocate in casa contro squadre venete in Serie B: una di queste è arrivata proprio contro il Cittadella, nel dicembre 2019 (1-2). Il Cittadella ha vinto solo una delle ultime otto sfide tra campionato a playoff giocate in trasferta in Serie B (1-3 contro il Lecce il 1° maggio); per i granata completano tre pareggi e quattro sconfitte lontano dalle mura amiche nel periodo.

Su sei partecipazioni ai playoff di Serie B, soltanto una volta il Cittadella è riuscito a ribaltare una sconfitta maturata nella partita d’andata: in occasione delle semifinali del maggio 2019, contro il Benevento (1-2 al Tombolato in favore campani, 0-3 per il Cittadella nel match di ritorno al Vigorito).

OPTA | 27-05-2021 07:48