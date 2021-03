Il Venezia cerca 3 punti che profumano di A

Un Venezia che sente profumo di serie A dopo gli ultimi risultati ospita una Reggiana in buona salute. È la sfida tra i lagunari e i granata ad aprire il turno infrasettimanale di serie B. Dopo aver mancato l’appuntamento con il gol in cinque sfide consecutive contro la Reggiana in Serie B, il Venezia è andato a segno nelle ultime due.

Il Venezia ha perso solo due delle 15 partite casalinghe contro la Reggiana in Serie B, ma le sconfitte sono state in due delle quattro più recenti. La squadra veneta ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie B e in campionato non arriva a quattro successi interni di fila da una serie di sei nel 2018.

La Reggiana ha segnato tre gol nell’ultima trasferta di campionato (3-0 contro il Cittadella), dopo una serie di cinque gare esterne senza nemmeno una rete: non ha mai vinto due gare esterne di fila in questa stagione. Solo il Lecce (98%) ha segnato in percentuale più gol del Venezia dall’interno dell’area di rigore (94%, 31 su 33).

Dennis Johnsen ha preso parte a quattro gol nelle ultime cinque gare di Serie B (tre reti, un assist), dopo non aver partecipato a nessuna rete nelle precedenti 13 presenze in cadetteria. Il primo dei tre gol di Igor Radrezza in Serie B è stato proprio contro il Venezia, nella gara di andata.

