Il traballante Solskjaer aspetta la Dea

Manchester United e Atalanta non si sono mai incrociati in alcuna competizione in precedenza: quella bergamasca è la settima squadra italiana differente che i Red Devils affronteranno in Europa (dopo Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Roma).

L’Atalanta ha vinto tre delle sei partite in competizioni europee contro squadre inglesi (1N, 2P), battendo due volte l’Everton nell’Europa League 2017-18 e il Liverpool, in trasferta, nel novembre 2020, in Champions League.

Il Manchester United ha vinto sei delle ultime sette partite casalinghe di Champions League contro squadre italiane, perdendo tuttavia la più recente, per 0-1, contro la Juventus, nell’ottobre 2018, sotto la gestione di José Mourinho.

Il Manchester United ha perso il 58% delle partite (7/12) di Champions League con Ole Gunnar Solskjaer come allenatore: si tratta della più alta percentuale di sconfitte per un allenatore alla guida di un club inglese per più di 10 gare nella competizione.

L’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime sette trasferte di Champions League (1-3 contro il Real Madrid a marzo), vincendone cinque e pareggiando la restante. La squadra italiana ha segnato 17 gol in questa serie di sette gare esterne, con una media di 2,4 reti a partita.

OPTA | 20-10-2021 08:45