Il Toro va a Udine contro una squadra per ora tranquilla

L’Udinese ha vinto solo due delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Torino: tuttavia questi due successi sono arrivati nei tre incontri più recenti contro i granata. Il Torino ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro l’Udinese disputate nel girone di ritorno, tenendo sempre la porta inviolata: l’ultimo successo friulano nella seconda metà stagionale contro i granata risale al marzo 2015, 3-2 sotto la guida di Andrea Stramaccioni.

Dopo il successo per 1-0 nella scorsa stagione, l’Udinese potrebbe vincere due gare interne di fila contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 2013 (quattro in quel caso tra il 2006 e il 2013). L’Udinese arriva da due sconfitte di campionato e non perde tre gare di fila nella competizione dallo scorso ottobre.

Dopo lo 0-1 contro la Sampdoria al Ferraris, il Torino potrebbe restare a secco di reti per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2020. Il Torino è la squadra che ha pareggiato più partite nel corso di questa Serie A (12 su 28 gare giocate): più in generale solo Villarreal e Nantes (13 entrambe) ne contano più dei granata nei Top-5 campionati europei.

L’Udinese è l’unica squadra a non aver ancora subito gol da calcio d’angolo in questa Serie A, mentre il Torino ne ha segnati ben nove da sviluppo di corner (meno solo di Benevento e Inter, a quota 10).

Antonio Sanabria ha segnato quattro reti nelle sue prime cinque presenze con il Torino in Serie A: potrebbe diventare il più veloce giocatore a trovare cinque reti con i granata nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (il record è di Iago Falque, che ci è riuscito in sette partite).

