Il Toro va a Cagliari con il mal di trasferta

Il Torino ha vinto solo una delle ultime sei partite di Serie A contro il Cagliari (3N, 2P), successo tuttavia arrivato nella sfida più recente: 1-0 firmato con un colpo di testa da Bremer nello scorso febbraio. Dal 2014 in avanti il Cagliari ha ottenuto due successi contro il Torino in Serie A (entrambi nel 2020) – completano il parziale quattro pareggi e sette sconfitte. Il Torino ha vinto otto trasferte di Serie A contro il Cagliari, su 28 complessive: tuttavia quattro di questi successi sono arrivati nelle sei gare esterne più recenti (1N, 1P).

Il Cagliari arriva da tre pareggi consecutivi in Serie A: i sardi non registrano una serie più lunga di segni X consecutivi dal dicembre 2018, sotto la guida di Rolando Maran. Dall’inizio dello scorso maggio, il Cagliari ha vinto soltanto una delle 10 partite giocate in casa in Serie A (3-1 v Sampdoria a ottobre) – completano il quadro quattro pareggi e cinque sconfitte.

Il Torino non segna fuori casa in Serie A da quattro partite (394 minuti a secco dalla rete di Brekalo contro il Venezia a settembre) – i granata non infilano almeno cinque trasferte di fila senza reti in un singolo massimo campionato dal 1986/87. Il Torino è la squadra che ha segnato meno gol fuori casa in questa Serie A: tre, il peggior bottino per i granata nelle prime sette trasferte stagionali dal 1995/96 – nei maggiori cinque campionati europei solamente il Getafe (due) ne conta meno.

Leonardo Pavoletti ha esordito in Serie A contro il Torino, nell’agosto 2013 con la maglia del Sassuolo – delle cinque occasioni in cui l’attaccante del Cagliari ha sia segnato che fornito assist in una singola partita di Serie A, due sono proprio contro i granata (maggio e ottobre 2015). Sei degli otto gol in questa Serie A di João Pedro sono arrivati in partite interne, solo uno in meno in casa rispetto allo scorso campionato – inoltre il capitano del Cagliari ha già servito tre assist finora, a una sola lunghezza di distanza dal suo record in una singola edizione della massima serie (quattro nel 2019/20).

Bremer è il difensore centrale che ha realizzato più gol in Serie A nel 2021 (sei) – il classe ’97 ha trovato il gol in entrambe le sfide giocate contro il Cagliari in Serie A, ambedue disputate in Sardegna.

