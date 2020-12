Il Toro ha bisogno di punti a Roma

La Roma ospita il Torino, una gara molto delicata per i granata e per il suo allenatore Marco Giampaolo, ma i giallorossi, reduci dal rotondo successo di Bologna, non possono permettersi un’altra frenata casalinga dopo lo 0-0 rimediato contro il Sassuolo.

La Roma potrebbe tenere la porta inviolata per quattro gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2014 ma dall’altra parte potrebbe anche restare a secco per due incontri consecutivi di campionato in casa per la prima volta dal maggio 2007. Il Torino ha subito almeno due gol in 19 gare nel 2020: solo nel 2017 (20) ha fatto peggio. I granata hanno la peggior difesa del campionato con 27 gol subiti: tutte le ultime tre squadre con almeno 27 reti al passivo dopo le prime 11 partite stagionali di Serie A sono arrivate ultime in classifica a fine torneo. Dovranno fare attenzione in modo particolare a Edin Dzeko: con la rete contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato si è portato a quota 82 reti con la Roma in Serie A, a un solo gol di distanza dal quarto posto tra i migliori marcatori giallorossi nella competizione (a 83 c’è Montella).

Tra i granata, insieme a Belotti, occhio ad Ansaldi.

OPTA | 17-12-2020 09:26