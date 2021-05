Il Toro ha bisogno di 3 punti d'oro

Totale equilibrio negli ultimi nove confronti in Serie A tra Torino e Parma, con tre successi a testa e tre pareggi. Il Torino ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro il Parma nelle quali ha ottenuto tre successi, due pareggi e due sconfitte. Entrambi i successi casalinghi del Torino in questa Serie A sono arrivati da marzo in avanti, con Davide Nicola in panchina: nessuna formazione conta meno successi interni nel torneo in corso (alla pari di Parma e Benevento).

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 12 gare di campionato giocate di lunedì: 3-1 contro la Lazio nel dicembre 2017. Il Parma ha ottenuto solo 11 punti in questo campionato contro squadre attualmente nella metà bassa della classifica, almeno sei in meno di ogni altra.

Si gioca la sfida tra la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in Serie A nel girone di andata (il Torino, 23) e quella che ne ha persi di più nel girone di ritorno (il Parma, 18). L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato sette gol nelle sue ultime 11 presenze in Serie A di lunedì: solo Gonzalo Higuaín (12), Zlatan Ibrahimovic (8) e Cristiano Ronaldo (8) hanno realizzato più reti nella competizione in questo giorno della settimana.

OPTA | 03-05-2021 07:10