Il test Atalanta per la nuova Fiorentina

L’Atalanta ha vinto 30 delle 116 partite giocate contro la Fiorentina in Serie A (37N, 49P): soltanto contro Lazio e Bologna (36), i bergamaschi hanno conquistato più successi. L’Atalanta ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro la Fiorentina; i nerazzurri non sono mai arrivati a quattro successi di fila contro i viola (tre anche nel 1942). L’Atalanta ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe contro la Fiorentina (1N), ottenendo così tanti successi quanti nelle precedenti 11 gare interne con i viola (4N, 5P).

Questo potrebbe diventare solo il terzo campionato di Serie A in cui Gian Piero Gasperini non perde alcuna delle sue prime tre partite stagionali, dopo lo scorso con l’Atalanta e il 2009/10 con il Genoa (tre vittorie in entrambi i casi). Considerando anche l’ultima giornata dello scorso campionato, l’Atalanta non è andata a segno in due incontri casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta da ottobre 2018 (tre in quell’occasione).

La Fiorentina ha vinto l’ultima gara di Serie A contro il Torino e potrebbe infilare due successi consecutivi in un singolo campionato di Serie A, per la prima volta da agosto 2020. L’ultima rete di Josip Ilicic in Serie A è arrivata proprio contro la Fiorentina, nell’aprile 2021; il fantasista dell’Atalanta ha realizzato cinque reti in 10 sfide contro la sua ex squadra nel massimo campionato, trovando in media un gol ogni 135 minuti contro i viola.

Giacomo Bonaventura ha giocato 99 partite con la maglia dell’Atalanta in Serie A, realizzando 14 gol nel periodo – contro i bergamaschi ha realizzato tre reti, inclusa una doppietta, ma nessun gol nelle ultime quattro sfide. Dusan Vlahovic è uno dei soli cinque giocatori ad aver trovato almeno 18 gol nel 2021 nei top-5 campionati europei assieme a Robert Lewandowski (29), Lionel Messi (23), André Silva (20), Erling Haaland (20) e Kylian Mbappé (18); una delle sue sei marcature multiple nel massimo campionato è arrivata contro l’Atalanta, lo scorso aprile.

